Нетрезвый водитель без прав на встречной полосе сбил 13-летнего велосипедиста

Во Владимирской области 13-летний велосипедист не выжил после ДТП с автомобилем

В Гусь-Хрустальном муниципальном округе Владимирской области местный житель, управляя автомобилем Lada, выехал на встречную полосу, где столкнулся с 13-летним велосипедистом. Последний не выжил. Об этом сообщает СУ СК России по Владимирской области.

В ведомстве уточняют, что водитель управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения и без водительских прав.

»[Водитель] потерял контроль над транспортным средством и допустил выезд на встречную полосу движения, где столкнулся с 13-летним местным жителем, двигавшимся на велосипеде во встречном направлении», — говорится в публикации СУ СК России по Владимирской области.

До этого в Стерлитамаке 14-летнего подростка, передвигавшегося на электросамокате, сбили и оставили на месте ДТП без оказания помощи, из-за чего он попал в кому. «На место, где нашли моего сына, приезжали сотрудники ГИБДД, следователи изъяли видео с камер СНТ «Мирный». В [соседнем] СНТ Строитель-2 не оплачен регистратор, камеры не писали», — рассказала мать пострадавшего. Подростка обнаружили в кустах рядом с дорогой к местному СНТ. Поблизости с пострадавшим лежал самокат.

Ранее в России упали цены на многие подержанные автомобили.