Транскавказскую магистраль временно закрыли из-за схода селя

Из-за схода селевых потоков прекращено движение транспорта по Транскавказской автомагистрали. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС Южной Осетии.

Движение для всех видов автотранспортных средств с 23:40 мск 13 июля закрыто до особого распоряжения. Временное закрытие Транскама вызвано тем, что к северу от Рокского туннеля на 73-м километре дороги повторно сошла селевая масса.

13 июля стало известно, что автомобильное движение на участке Транскавказской магистрали закрыли почти на 12 часов.

Транскавказская магистраль — единственная магистраль, соединяющая Россию с Южной Осетией. Большая часть дороги проходит по высокогорью. Трассу периодически закрывают из-за камнепадов, схода селей и лавин.

11 января сообщалось, что движение в направлении грузино-российской границы в районе Гудаури–Коби через Крестовый перевал закрыто для всех видов транспорта с из-за опасности схода лавин.

Ранее паводок повредил 100-метровый участок Транскама в Северной Осетии.