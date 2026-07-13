Новый российский кроссовер Umo оценили в 2,6 млн рублей

Марка Umo открыла продажи электрических кроссоверов Umo 5. Об этом сообщается на официальном сайте российского бренда.
До этого машина предлагалась только корпоративным покупателям. Частным лицам предложены две фиксированных комплектации: «Про» за 2,6 млн рублей и «Макс» за 2,8 млн рублей с учетом скидки при оформлении кредита по госпрограмме. Без дисконта стоимость составляет 3,5 и 3,7 млн рублей, соответственно.
Umo 5 сочетает черты кроссовера, компактвэна (треугольные окошки в стойках) и универсала. Длина — 4535 мм, колесная база — 2750 мм, что дает больше простора в салоне по сравнению с бензиновыми одноклассниками. За производство модели отвечает автозавод «Москвич».
В движение машину приводит электрический мотор отдачей 204 лошадиные силы. В качестве тягового аккумулятора выступает батарея ёмкостью 63,2 кВт⋅ч, с которой UMO должен проезжать 400-420 км.
До этого стало известно о единичном характере продаж новых «Москвичей».
Продажи новых автомобилей «Москвич» М70 и М90, созданных на базе китайских моделей SAIC, за неполные четыре месяца составили всего 491 единицу.
Ранее в России рухнули цены на автомобили трех брендов.