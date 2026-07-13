Стало известно о единичном характере продаж новых «Москвичей»

«Ведомости»: «Москвич» за четыре месяца продал менее 500 новых моделей М70 и М90

Продажи новых автомобилей «Москвич» М70 и М90, созданных на базе китайских моделей SAIC, за неполные четыре месяца составили всего 491 единицу. Об этом сообщила газета «Ведомости», сославшись на данные «Автостата».

Журналисты обратили внимание, что производитель лишь объявил, что в июне реализация М70 выросла на 32% в сравнении с майскими показателями и составила 119 машин. В компании заверили, что продолжают принимать меры для повышения эффективности продаж и улучшения клиентского сервиса, однако еще как-либо комментировать ситуацию отказались.

По словам источника издания среди федеральных дилеров «Москвича», покупки новых автомобилей марки носят единичный характер. Он связал это с недостаточной рекламой и дороговизной транспортных средств.

В материале говорится, что стартовая цена на среднеразмерный переднеприводный кроссовер М70 составляет 2,7 млн рублей. Полноразмерный кроссовер М90, в свою очередь, продается за 3,8 млн рублей.

Комментируя ситуацию, исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов заявил о попытке «Москвича» занять место в более дорогом для себя сегменте. Как сказал специалист, на этом фоне слабый старт продаж М70 и М90 вполне объясним. При этом главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков счел неплохим имеющийся результат продаж, поскольку новые «Москвичи» в целом производят хорошее впечатление на продавцов в регионах и потенциальных покупателей.

В июне ряд официально представленных в России брендов изменили рекомендованные розничные цены на свои автомобили. В первой половине месяца корректировки затронули «Москвич», Hongqi, Avior и Jetour. Во второй половине июня снова подорожали машины марки Avior.

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