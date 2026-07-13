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Автомобили

В России рухнули цены на автомобили трех брендов

Автоэксперт Мосеев: три марки снизили цены на автомобили в России

За неделю с 6 по 10 июля 3 автобренда объявили скидки или снизили цены на свои автомобили. Об этом сообщает в Telegram-канале автоэксперт Олег Мосеев, ссылаясь на данные портала CARgument.

Бренд Huanghai снизил цены на модель N7 для обоих комплектаций на 200 тыс. рублей. Теперь самый доступный вариант пикапа стоит 3,5 млн рублей.

BAIC изменил цену седана U5 Plus в комплектации «Honor/ Престиж» 2025 года выпуска. С 1,5-литровым 105-сильным мотором и вариатором автомобиль теперь стоит на 80 тыс. рублей меньше — 2,1 млн рублей.

Бренды Jaecoo и Jeland установили скидку для модели J6 в размере 100 тыс. рублей на комплектацию «Active/ Актив» 2026 года выпуска.

До этого Mazda установила рекорд по продажам своих автомобилей в России.

За первое полугодие 2026 года в России на учет поставлено 11,7 тыс. новых автомобилей Mazda — это в 8,6 раза больше (+760%), чем за аналогичный период прошлого года (1,3 тыс. шт.). Об этом сообщил глава агентства «Автостат» Сергей Целиков.

Результат сопоставим с показателями 2017–2021 годов (14,8 – 10,3 тыс. шт.), отмечает аналитик.

Ранее глава Volkswagen отказался закрывать заводы ради снижения расходов.

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