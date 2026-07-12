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Автомобили

Видео: москвич нашел полмиллиона рублей в автобусе, но сообщать никому не стал

В Москве пассажир автобуса нашел полмиллиона рублей в спинке кресла и оставил их себе

В Москве мужчина украл папку с деньгами в автобусе. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство «Москва».

«500 тысяч рублей нашел мужчина в спинке кресла автобуса. Но вместо того чтобы заявить о находке в полицию, 61-летний житель Подмосковья оставил папку с деньгами себе и стал фигурантом уголовного дела о краже», – говорится в публикации.

Камера, установленная в общественном транспорте, запечатлела инцидент. На кадрах видно, как мужчине берет синюю папку с деньгами и прячет от других пассажиров.

До этого в Уфе мужчины устроили массовую драку на проезжей части из-за незнакомой девушки. Уличная камере запечатлела инцидент. На кадрах видно, как несколько мужчин выбегают на дорогу во время конфликта, в этот момент на проезжей части находится много автомобилей. На записи заметно, как нарушители бьют друг друга, а после переходят на тротуар.

Кроме того, в Санкт-Петербурге охранники избили человека на парковке ТЦ.

Ранее сообщалось, что пассажир автобуса избил женщину на глазах у ребенка.

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