Пассажир автобуса избил женщину на глазах у ребенка

Во Владивостоке пассажир автобуса избил женщину на глазах у ее сына

Во Владивостоке пассажир избил вдову участника СВО в общественном транспорте. Об этом сообщает Telegram-канал «Владивосток, Приморье. Россия».

«Инцидент случился 17 мая. <...> 39-летний местный житель из хулиганских побуждений напал на женщину, нанес ей телесные повреждения, оскорблял. Сама женщина утверждает, что пострадала не только она сама, но и ее знакомый. По словам Татьяны, мужчина угрожал расправой над ее семьей и обещал «снять дверь с петель», – говорится в публикации.

По данным канала, избиение женщины произошло на глазах у ее несовершеннолетнего сына. По данным полиции, они за сутки установили личность злоумышленника. В его отношении возбудили уголовное дело. Также сообщается, что после произошедшего пострадавшей пришлось покинуть дом и искать новое жилье для себя и сына.

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