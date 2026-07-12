Движение на участке трассы «Дон» восстановлено

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил в своем Telegram-канале о восстановлении движения на 885-м километре трассы М-4 «Дон», ведущей на юг.

«Последствия падения обломков БПЛА ликвидированы. Мероприятия по обеспечению безопасности завершены», — пояснил глава региона.

Движение на участке было перекрыто часом ранее из-за обнаруженных там обломков беспилотника. Место происшествия было взято под охрану, туда направили саперов. Автомобили в это время перенаправили через поселок Тарасовский.

До этого автомобильное движение на выезде из Ярославля в сторону Москвы было перекрыто на фоне атаки беспилотников. Автомобилистам рекомендовали воздержаться от поездок от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной и его окрестностей или же выбирать маршрут, минуя этот участок трассы.

30 июня в Краснодарском крае из-за очереди на АЗС оказалась перекрыта федеральная трасса.

Ранее лобовое ДТП под Петербургом парализовало трассу.