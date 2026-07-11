Mazda установила рекорд по продажам своих автомобилей в России

За первое полугодие 2026 года в России на учет поставлено 11,7 тыс. новых автомобилей Mazda — это в 8,6 раза больше (+760%), чем за аналогичный период прошлого года (1,3 тыс. шт.). Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава агентства «Автостат» Сергей Целиков.

Результат сопоставим с показателями 2017–2021 годов (14,8 – 10,3 тыс. шт.). Рывок обеспечила модель CX-5 с 2-литровым атмосферником Skyactiv-G мощностью 150 л.с. и ресурсом до 300 тыс. километров. На фоне ограничения льготного утильсбора и снижения качества топлива этот мотор выглядит надежнее турбодвигателей китайских конкурентов. 96% проданных CX-5 собраны в Китае.

При сохранении тренда марка может серьезно потеснить китайцев в среднем сегменте.

До этого Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в России являются высокие ставки в банках. Эту причину назвали 63% респондентов.

Вторая причина – снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение спроса связано с ожиданием возвращения мировых автобрендов в Россию.

Ранее сообщалось, что в России поставлен рекорд по продаже автомобилей Toyota.