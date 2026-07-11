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Госавтоинспекция объявила о массовых проверках водителей в регионах

Госавтоинспекция объявила сплошные проверки водителей в регионах
Алексей Майшев/РИА «Новости»

Массовые рейды ГИБДД проходят в регионах России 10–12 июля 2026 года. Как сообщили «Известиям» в региональных управлениях ведомства, особый упор сделан на поиск нетрезвых водителей.

Акции, направленные на пресечение фактов управления транспортом нетрезвыми гражданами, затронут Липецкую, Тверскую, Нижегородскую, Кировскую, Самарскую, Калужскую области, Красноярский край, а также ряд других субъектов Российской Федерации.

В Госавтоинспекции МВД России в очередной раз обращаются ко всем автомобилистам и мотоциклистам с призывом не садиться за руль после употребления спиртного. Подобные сплошные проверки являются частью постоянной работы инспекторов ДПС и проводятся на регулярной основе. В ведомстве настоятельно рекомендуют очевидцам не оставаться равнодушными: если вы заметили, что человек в неадекватном состоянии намеревается сесть за руль или уже создает аварийные ситуации на дороге, незамедлительно сообщите об этом в полицию. В ГИБДД заверяют, что каждый такой сигнал будет тщательно проверен, а сотрудники предпримут все необходимые меры реагирования.

Действующее законодательство предусматривает серьезные санкции за вождение в состоянии опьянения, а также за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. Нарушителям грозит лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет и административный штраф в размере 30 тыс. рублей. Кроме того, при отягчающих обстоятельствах (например, при повторном нарушении или причинении вреда здоровью) ответственность может перерасти в уголовную.

До этого Госдума приняла во втором и третьем чтениях поправки, упрощающие процесс проверки водителей на наличие опьянения. Согласно новому закону, инспекторам ГИБДД больше не потребуется оформлять ряд документов. Теперь отметку об отстранении водителя и задержании автомобиля с указанием даты и места можно будет фиксировать в других документах.

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