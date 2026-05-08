Автоюрист объяснил, как будут действовать новые нормы о лишении прав по болезни

В России с марта будущего года расширят список оснований для лишения граждан водительских прав. Так, при обнаружении признаков заболевания, которое может стать противопоказанием к вождению, нужно будет успеть в течение трех месяцев пройти медосвидетельствование – в противном случае права аннулируют. Бояться этого не следует – в некоторых случаях такое обследование наоборот позволит опровергнуть диагноз, рассказал 360.ru автоюрист Сергей Радько.

Сейчас россияне при обнаружении симптомов болезни получают направление на дообследование и лечение, но могут сильно затягивать этот процесс, а новые правила обяжут уложиться в три месяца, пояснил эксперт.

«При получении водителем направления на медосвидетельствование пугаться не нужно. Не исключено, что тщательное обследование позволит, наоборот, опровергнуть предварительный диагноз, который является противопоказанием к управлению машиной», ― подчеркнул Радько.

Он напомнил, что к заболеваниям, с которыми граждане не допускаются к вождению, относятся, в частности, шизофрения, тяжелая депрессия, маниакальные эпизоды, различные формы деменции, эпилепсия, последствия инсультов, алкогольная и наркотическая зависимости, ахроматопсия (неспособность различать цвета) и другие.

Однако если в процессе обследования болезнь не подтвердится, то права не аннулируют, в то время как отказ от процедуры в любом случае приведет к лишению через три месяца, предупредил автоюрист. В то же время он отметил, что пока непонятно, как будет работать механизм выявления опасных симптомов. Кроме того, у россиян есть право оспорить в суде лишение прав за выезд на встречную полосу или превышение скорости, а в случае с данной инициативой вопрос требует прояснения.

«Если говорить об аннулировании прав по медицинским показаниям, то пока неизвестно, как это будет делаться», ― заключил юрист.

Ранее россиян предупредили, что за услугу «трезвый водитель» могут лишить прав.