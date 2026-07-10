Москвич угнал Porsche Taycan GTS, но когда разбил, решил вернуть

112: москвич угнал чужой Porsche Taycan GTS с автомойки, разбил и вернул на место

В Москве мужчина угнал чужой Porsche Taycan GTS с автомойки, разбил и вернул на место. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«По словам владельца спорткара, Кирилла К., все произошло в этот понедельник на территории ЖК «Аквамарин». Мужчина утром оставил серый «Порш» на два часа — за это время в него залез угонщик, скрылся, но после аварии пригнал машину обратно на мойку — видимо, накатался», – говорится в публикации.

По словам владельца машины, его ситуация не расстроила, поскольку «повреждения небольшие», а «преступника обязательно найдут».

До этого в Санкт-Петербурге мужчина разбил припаркованные машины после ссоры с возлюбленной. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как нарушитель ударяет руками и ногами по автомобилям, при этом не заметно, какие повреждения получили машины.

Кроме того, в Белгородской области произошла фатальная авария с участием КамАЗа. Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент.

Ранее сообщалось, что видео массового ДТП затруднило проезд на МКАД.