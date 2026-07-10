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Автомобили

Видео: петербуржец разгромил автомобили после ссоры с возлюбленной

В Петербурге на видео попало, как мужчина разгромил авто из-за конфликта с девушкой

В Санкт-Петербурге мужчина разбил припаркованные машины после ссоры. Об этом сообщает Telegram-канал «Питер. Афиша».

«Парень напился и пошел вымещать злость на чужом имуществе. Он кидал в машины камни и наносил удары руками и ногами. Общий ущерб — больше полумиллиона рублей», – говорится в публикации.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как нарушитель ударяет руками и ногами по автомобилям, при этом не заметно, какие повреждения получили машины.

До этого в Белгородской области произошла фатальная авария с участием КамАЗа. Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как большегруз поворачивает на дороге, и в этот момент в него врезается иномарка, из которой вылетает человек. В результате произошедшего 66-летняя пассажирка Chery получила травмы, несовместимые с жизнью, женщина, 13-летний мальчик и двухлетняя девочка пострадали. Правоохранители устанавливают причины произошедшего.

Ранее сообщалось, что видео массового ДТП затруднило проезд на МКАД.

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