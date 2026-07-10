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В России стали меньше производить базового моторного масла

«Ъ»: российское базовое моторное масло стало дефицитным
Ensuper/Shutterstock/FOTODOM

В России наметился дефицит базового моторного масла у некоторых отечественных производителей. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на генерального директора сети СТО и магазинов «Кореана» и «Китаяна» Михаила Мартынова.

«У некоторых отечественных производителей наблюдается дефицит базового масла. И, соответственно, те компании, которые производят его в России, в том числе наша торговая компания, ощущают достаточно существенное повышение стоимости. Отпускные цены с заводов поднялись более чем 30%. То же самое касается и Южной Кореи, например. Нефть дорожает, рост валютного курса имеет инерцию. Те колебания, которые были в последнее время, в маржинальности торговых компаний обычно уже перезаложены», — сказал Мартынов.

За первое полугодие 2026 года моторные масла в России подорожали на 15%, свечи зажигания прибавили 12%, а технические жидкости — 11%, сообщает «Ъ» со ссылкой на аналитиков компании Rossko. В феврале замена масла и фильтров в седане на сетевом СТО обходилась в 10 тыс. рублей, в июне с тем же расходником турецкого производства — уже в 13 тыс. рублей.

Руководитель техотдела компании UPEC Александр Сосновский считает, что на цену влияет в первую очередь логистика. При этом он подчеркнул, что отечественные производители не критично зависят от иностранного сырья и локализуют производство в России.

До этого автоэксперт Ян Хайцеэр заявил, что у современных китайских автомобилей есть ряд серьезных недостатков, которые инженерам КНР пока не удается победить.

«Первая проблема, с которой сталкивается владелец китайского автомобиля, — большой расход топлива. В основном на такие машины ставят 1,5-литровые моторы с турбиной, что увеличивает расход бензина. У некоторых машин некорректно работает электроника из-за того, что ее слишком много», — сказал эксперт.

Ранее эти китайские автомобили сами китайцы признали лучшими.

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