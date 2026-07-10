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Автомобили

В России в ближайшие годы начнут собирать 10 новых гибридных моделей автомобилей

Алиханов: в РФ в ближайшие годы начнут собирать 10 новых гибридных автомобилей
Артем Сизов/«Газета.Ru»

Российские автозаводы в ближайшие несколько лет планируют запустить сборку почти десяти новых гибридных моделей. Об этом заявил журналистам министр промышленности и торговли Антон Алиханов на полях выставки «Иннопром-2026» в Екатеринбурге, сообщает 1Prime.

По словам главы Минпромторга, отечественный автопром продолжает осваивать нишу гибридных технологий. В дополнение к уже известным моделям Evolute и Voyah, в ближайшие годы линейка пополнится примерно десятью новинками.

Алиханов также привел статистику: за первое полугодие 2026 года в России продано более 54 тысяч новых электромобилей и гибридов — это почти вдвое больше, чем за тот же период 2025 года. При этом 27% от этого объема приходится на автомобили российского производства, что на 18 процентных пунктов выше прошлогоднего результата.

В целом доля гибридов и электромобилей на российском рынке новых машин по итогам января-июня достигла 8% против 5,4% годом ранее.

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в России являются высокие ставки в банках. Эту причину назвали 63% респондентов.

Вторая причина – снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение спроса связано с ожиданием возвращения мировых автобрендов в Россию.

Ранее Tenet представил в России пятиместный переднеприводный кроссовер T8.

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