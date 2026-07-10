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Автомобили

Крупное ДТП с пассажирским автобусом произошло в центре Москвы

ТАСС: 14 человек пострадали в ДТП с автобусом и «Газелью» в Москве
Алексей Филиппов/РИА Новости

«Газель» столкнулась с автобусом в центре Москвы. Об этом сообщает столичный дептранс.

Автоавария произошла сегодня в 7:23 мск на Нижегородской улице, в районе дома 9Г ст1: водитель «Газели», нарушив правила, подрезал пассажирский автобус, следующий по маршруту е70.

По информации ТАСС, в результате происшествия, предварительно, пострадали 14 человек, в том числе водитель автобуса, их состояние уточняется.

Собеседник агентства добавил, что автобус после столкновения с «Газелью» врезался в рекламный щит.

В настоящее время причины ДТП устанавливают сотрудники Госавтоинспекции, в районе происшествия временно затруднено движение.

5 июля в Воронежской области на 632 км автодороги М4 «Дон» автобус Higer под управлением 62-летнего местного жителя столкнулся с грузовиком, который вел 65-летний житель Смоленской области. В момент ДТП в автобусе находились 26 человек, пострадали 11 пассажиров и водитель. Их доставили в больницу.

Ранее сообщалось о столкновении праворульного автомобиля и автобуса с иркутскими школьниками.

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