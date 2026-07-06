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Автомобили

Праворульный автомобиль протаранил автобус с иркутскими школьниками, есть пострадавшие

В Иркутске школьный автобус улетел с трассы в кювет

В Иркутске на дороге Р-255 «Сибирь» вблизи деревни Еловое Тайшетского округа произошло ДТП с участием школьного автобуса. Об этомпроизошло Госавтоинспекция Иркутской области.

«По предварительным данным, 38-летний водитель, управляя автомобилем «Toyota Town Ace Noah», совершил столкновение со школьным автобусом «ГАЗ Next», двигавшимся в попутном направлении. После столкновения оба автомобиля съехали с дороги и опрокинулись», — утверждается в публикации.

В салоне автобуса в момент ДТП находились 16-летняя девушка и взрослый сопровождающий, который вез ее на сдачу государственного экзамена. В результате столкновения травмы получили оба пассажира, а также водитель автобуса.

Кроме того, медицинская помощь потребовалась трем пассажирам микроавтобуса, среди которых были двое детей 7 и 8 лет. По предварительным данным, в момент аварии несовершеннолетние пассажиры находились в детских креслах, что помогло избежать серьезных травм.

Полиция проводит проверку по факту происшествия.

Ранее МЧС Кузбасса опубликовало видео с места фатального ДТП автобуса и грузовика.

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