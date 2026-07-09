Раскрыты новые детали ДТП с первым замгубернатора Курской области

Первый замгубернатора Курской области попал в массовую аварию во время рабочей поездки, сообщили в правительстве региона.

В результате столкновения пять человек, в том числе 15-летняя девочка, пострадали.

По данным Mash, Чепик жив, но в результате аварии получил травмы. Подробности о его состоянии и обстоятельствах происшествия пока не раскрываются.

Александр Чепик был назначен на должность председателя правительства Курской области и исполнял обязанности губернатора в период, когда глава региона Александр Хинштейн проходил лечение после собственного ДТП в январе 2026 года. Тогда Хинштейн, направлявшийся в ту же Конышевский район, попал в аварию из-за сложных погодных условий — его автомобиль занесло на повороте и выбросило на обочину. Губернатор получил перелом бедренной кости и трех ребер, после чего перенес операцию.

До этого сообщалось о массовом ДТП в Москве, которое значительно затруднило проезд.

Ранее сообщалось, что житель Курской области пострадал при украинском ударе по АЗС.