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Снесло кабину: фура влетела в отбойник под Казанью

Под Казанью фура врезалась в отбойник и потеряла кабину
Кадр из видео/Соцсети

На трассе «М-7» под Казанью фура врезалась в отбойник. Об этом сообщил Telergam-канал Mash Iptash.

Инцидент попал на видео. На кадрах видно, как фура стоит на обочине дороги. Затем в кадре появляется кабина грузового автомобиля — в результате столкновения она отсоединилась от полуприцепа и оказалась на земле. При этом сам полуприцеп остался стоять на колёсах.

О пострадавших в результате ДТП в публикации канала не сообщается.

До этого в Улан-Удэ большегруз опрокинулся и загорелся на трассе. По данным очевидцев, фура перевернулась на бок и загорелась. На кадрах, опубликованных в Интернете, видно, что пламя практически полностью охватило транспортное средство. Для тушения пожара на место прибыло два экипажа пожарных. Информации о состоянии водителя не поступало. Также неизвестно, удалось ли полностью ликвидировать возгорание

Ранее пассажирский автобус, объятый пламенем, попал на камеру.

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