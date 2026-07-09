Пассажирский автобус, объятый пламенем, попал на камеру

В Челябинске маршрутка вспыхнула на дороге и попала на видео

В районе железнодорожного вокзала Челябинска загорелся маршрутный автомобиль. Об этом сообщил Telegram-канал «ЧП и ДТП. Регион 74. Челябинск и область».

На видео, записанном очевидцем, заметно, что переднюю часть автомобиля охватил огонь. Также на кадрах видно, что горящая маршрутка затруднила проезд.

По данным канала, на место происшествия прибыли пожарные. О пострадавших в ДТП не сообщается. Также неизвестно, удалось ли спасателям ликвидировать возгорание.

До этого в Краснодаре загорелся автомобиль. По предварительным данным, возгоранию предшествовало столкновение легковушки с бетономешалкой. На кадрах, опубликованных в Интернете, заметно, что пламя полностью охватило транспортное средство. Спасатели, прибывшие на место происшествия, оперативно потушили пожар. Как сообщается, в результате происшествия никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что огонь охватил автомобиль с человеком в момент ДТП, и это попало на видео.