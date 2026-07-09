Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Автомобили

Видео: в Улан-Удэ фура перевернулась и загорелась

В Улан-Удэ на видео сняли объятую пламенем фуру после кульбита

В Улан-Удэ большегруз опрокинулся на проезжей части и загорелся. Об этом сообщает Telegram-канал «Весь Улан-Удэ».

«Фура перевернулась и загорелась на Барском перевале. В Мухоршибирском районе горит фура. Со слов очевидцев, для тушения пожара прибыл второй пожарный расчет», – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, что в момент аварии большегруз упал на боковую часть и загорелся, при этом пламя охватило транспорт практически полностью. О состоянии водителя фуры не сообщается. Также неизвестно, удалось ли ликвидировать возгорание.

До этого в Удмуртии КамАЗ перевернулся на трассе в момент ДТП. На кадрах видно, что транспорт вылетел с дороги, перевернулся и упал на боковую часть. В результате произошедшего большегруз получил повреждения: у него сильно смят кузов. Кроме того, травмы получил водитель КамАЗа: прибывшие медики госпитализировали пострадавшего. В автоцистерне были химические вещества, не являющиеся опасным грузом.

Ранее сообщалось, что фуры разбились и парализовали МКАД.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Хеликобактер можно подхватить в семье и в офисе. Правда и мифы о виновнике рака желудка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!