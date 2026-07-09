Видео: в Улан-Удэ фура перевернулась и загорелась

В Улан-Удэ большегруз опрокинулся на проезжей части и загорелся. Об этом сообщает Telegram-канал «Весь Улан-Удэ».

«Фура перевернулась и загорелась на Барском перевале. В Мухоршибирском районе горит фура. Со слов очевидцев, для тушения пожара прибыл второй пожарный расчет», – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, что в момент аварии большегруз упал на боковую часть и загорелся, при этом пламя охватило транспорт практически полностью. О состоянии водителя фуры не сообщается. Также неизвестно, удалось ли ликвидировать возгорание.

До этого в Удмуртии КамАЗ перевернулся на трассе в момент ДТП. На кадрах видно, что транспорт вылетел с дороги, перевернулся и упал на боковую часть. В результате произошедшего большегруз получил повреждения: у него сильно смят кузов. Кроме того, травмы получил водитель КамАЗа: прибывшие медики госпитализировали пострадавшего. В автоцистерне были химические вещества, не являющиеся опасным грузом.

Ранее сообщалось, что фуры разбились и парализовали МКАД.