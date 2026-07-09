Может представлять угрозу: зверь вышел к людям в Волгограде

В Волгограде на дорогу вышла дикая свинья и попала на камеру

В Советском районе Волгограда кабан вышел на дорогу. Об этом сообщил Telegam-канал V1.ru.

«Он долго тусовался у общаги ВолГУ, бегал у скамеек, скрасил скучные вечера. Соседка моя прибежала в комнату со словами «Ульяна, я такую большую свинью у общаги увидела». Это было два дня назад вечером. Ночь, говорят, где-то рядом с общагой провёл и убежал под утро», — рассказали очевидцы.

На видео заметно, как кабан перебегает дорогу и приближается к частному дому. Он продвигается вдоль строения и оказывается рядом с припаркованной машиной.

По данным канала, выходы кабанов к людям связаны с нехваткой пищи, тревогой от нахождения в привычной среде обитания и желанием освоить новые территории. Тем не менее, дикий кабан может представлять угрозу для человека, поэтому необходимо сохранять дистанцию при видите животного.

До этого двое медвежат вышли к обочине дороги на Сахалине.

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