На видео попало, как косолапые попрошайки полакомились на дороге на Сахалине

На Сахалине медвежата выпросили печенье у автомобилистов и попали на видео

В Ногликском районе на Сахалине два медвежонка вышли на дорогу и выпросили еду у людей. Об этом сообщил Telegram-канал «АСТВ.ру — новости Сахалина и Курил».

У реки Малые Вени два медвежонка вышли к обочине дороги. Проезжавшие автомобилисты накормили их овсяным печеньем.

По данным канала, на эту ситуацию отреагировало агентство лесного и охотничьего хозяйства. Там заявили, что медведи такого возраста, как на видео, уже способны находить пропитание самостоятельно. Поэтому подкормка со стороны не является для них помощью. Таким образом люди приучают медведей выходить к машинам и населенным пунктам в поисках еды. Все это превращает медведя в потенциальную опасность для человека. Специалисты просят не подкармливать косолапых в дальнейшем.

Впервые медвежат заметили еще 24 июня на том же месте. Тогда они увлеченно разрывали пакет у обочины, а очевидцы умилялись «красотулькам-лапатулькам».

Ранее сообщалось, что на трассе Сахалина заметили медвежат-сирот с очень грустными глазами.