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Хищники вышли на трассу в российском регионе

На Сахалине на видео сняли медведицу и медвежонка на трассе

На Сахалине медведица с детенышем вышли к проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «Сахалин – Точка отсчета».

«Вечером в воскресенье, 5 июля, на Курилах засняли необычную прогулку медвежьего семейства. Косолапые вышли к дороге, соединяющей Курильск и Рейдово, и неспешно прогуливались вдоль трассы», – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, что возле проезжей части идут два хищника, при этом автомобиль не пугает медведей. Автор видео отмечает, что животные – маленькие.

До этого на трассе в Байкальске Иркутской области медведь вышел на трассу. Автомобилисты запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, что медведь стоит на траве возле проезжей части, при этом автомобиль не пугает хищника. Авторы Telegram-канала напомнили, что людям нельзя кормить диких животных, поскольку тогда звери перестают самостоятельно добывать пищу, что может быть опасно.

Ранее сообщалось, что в российском регионе возле дороги поселился дикий зверь.

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