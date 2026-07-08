Автомобиль сбил коляску с 5-месячным ребенком в Томске

В Томске автомобиль сбил коляску с 5-месячным ребенком на пешеходном переходе

На улице Сибирской в Томске 25-летний водитель Kia Rio снес коляску с маленьким ребенком. Об этом сообщил Telegram-канал «Регион-70 Томск».

«В этот момент мать перевозила ребенка через проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП 5-месячный младенец получил травмы и был экстренно госпитализирован», — говорится в публикации.

В настоящий момент ведется проверка и устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.

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