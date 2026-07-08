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Автомобиль сбил коляску с 5-месячным ребенком в Томске

В Томске автомобиль сбил коляску с 5-месячным ребенком на пешеходном переходе
Telegram-канал «Регион-70 Томск»

На улице Сибирской в Томске 25-летний водитель Kia Rio снес коляску с маленьким ребенком. Об этом сообщил Telegram-канал «Регион-70 Томск».

«В этот момент мать перевозила ребенка через проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП 5-месячный младенец получил травмы и был экстренно госпитализирован», — говорится в публикации.

В настоящий момент ведется проверка и устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.

До этого подросток из Подмосковья скрыл ДТП и чуть не лишился почки. В Раменском врачи боролись за сохранность почки 14-летнего мальчика, который попал в больницу с тяжелым повреждением после падения с квадроцикла. Как выяснилось, подросток сутки скрывал от родителей факт ДТП, боясь последствий. Мать вызвала скорую, когда у сына резко усилилась боль в пояснице и образовалась большая гематома. Медики констатировали: если бы визит к врачу отложили еще на несколько часов, почку спасти бы не удалось.

Ранее сообщалось, что в Приморье у школьника случился отек мозга из-за электросамоката.

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