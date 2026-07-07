В Приморье у школьника случился отек мозга из-за электросамоката

В Находке школьник получил перелом черепа и отек мозга из-за падения с самоката

В Находке 15-летний подросток получил тяжелые травмы после падения с электросамоката. Об этом сообщает паблик «Находкинская городская больница».

«При поступлении состояние подростка было крайне тяжелым: КТ выявила перелом черепа, значительную гематому и отек мозга. В ту же ночь была проведена экстренная операция, которая длилась два часа. Мальчику сделали трепанацию черепа. В результате травмы он потерял около литра крови», – говорится в публикации.

Из-за массивного поражения головного мозга у школьника наступил паралич. На протяжении недели его состояние оставалось критическим, и жизнь поддерживали врачи реанимации. Со временем к нему стали возвращаться двигательные функции и чувствительность: он переучивался дышать, глотать и передвигаться. В настоящее время угрозы жизни нет, но предстоит долгая реабилитация.

До этого в Московской области подросток чуть не лишился почки после ДТП, о котором решил не говорить родителям.

Ранее сообщалось, что подросток в наушниках попал под поезд в Хабаровском крае.