Решил не говорить: школьник из Подмосковья мог лишиться почки после ДТП

В Подмосковье школьник мог лишиться почки, упав с квадроцикла

В Московской области подросток чуть не лишился почки после ДТП, о котором решил не говорить родителям. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По данным канала, бригада скорой доставила в детское отделение Раменской больницы подростка, пострадавшего при падении с квадроцикла. Он получил сильный ушиб, но не стал рассказывать о случившемся родителям, посчитав, что все обойдется. Однако спустя сутки боль в пояснице усилилась, наросла гематома, и мать вызвала врачей. Медики диагностировали у мальчика тяжелое повреждение почки.

«В большинстве случаев, когда повреждения почки слишком серьезны, ее удаление становится необходимой мерой. Мы приложили все усилия, чтобы сохранить орган. В процессе мы ушили место разрыва и провели дренирование собирательной системы почки. Операция длилась два часа», — рассказал заведующий детским хирургическим отделением Раменской больницы Владимир Хабалов.

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