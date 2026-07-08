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Мужчина избил тракториста гаечным ключом за прикосновение

Под Саратовом мужчина ударил тракториста гаечным ключом за внимание к лошади
Shutterstock/FOTODOM

В Саратовской области пастух ударил тракториста гаечным ключом по голове, заподозрив его в поглаживании своих лошадей. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Новости» со ссылкой на региональное ГУ МВД.

Инцидент произошел в одном из поселков Энгельсского района. 64-летний мужчина ремонтировал трактор, когда к нему подошел 59-летний пастух, пасший неподалеку табун. Он обвинил тракториста в том, что тот гладил его лошадей. Пенсионер пытался объяснить, что не приближался к животным, однако владелец табуна не поверил, схватил гаечный ключ и несколько раз ударил оппонента по голове.

Пострадавший обратился в полицию. Медики зафиксировали у него легкий вред здоровью. В отношении 59-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение лёгкого вреда здоровью). Мужчина доставлен в отдел полиции, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

До этого в Ростове-на-Дону автомобиль подлетел в воздух из-за прорыва трубы. По словам водителя, он припарковал транспорт и ушел на рынок за продуктами, а когда вернулся, машину уже подбросил поток воды. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как автомобиль поднимает в воздух мощным потоком. В результате произошедшего у иномарки поцарапано крыло и фара.

Ранее сообщалось, что в Перми пенсионер обстрелял детский сад.

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