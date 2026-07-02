Видео: автомобиль мощным порывом воды подбросило в воздух

В Ростове на видео попало, как авто мощным порывом подбросило в воздух

В Ростове-на-Дону автомобиль подлетел в воздух из-за прорыва трубы. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

«Владельца этой бедной белой легковушки зовут Виталий. Он рассказал, что оставил тачку и побежал на рынок за продуктами. Когда возвращался, услышал сигналку, а потом случилось то, что вы видите в ролике», – говорится в публикации.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как автомобиль поднимает в воздух мощным потоком воды. По данным канала, теперь у машины поцарапано крыло и фара.

До этого в Ленинградской области на Приморском шоссе в поселке Комарово мотоциклист разбился в серьезной аварии. На размещенных в сети кадрах видно, что мотоцикл и автомобиль получили повреждения, при этом в момент аварии их детали разлетелись по проезжей части. По данным канала, прибывшие медики госпитализировали пострадавшего байкера, который некоторое время находился в сознании. Сейчас правоохранители проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось о жестком ДТП с байкером в Ленобласти, где у пострадавшего оторвало часть ноги.