Видео: поток воды практически снес коляску с младенцем на дороге

В Уфе на видео сняли, как поток воды едва не снес женщину с младенцем на дороге

В Уфе мощный поток воды сносил людей на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «Башкирия Online».

«Поток воды после ливня едва не снес курьера и женщину с коляской», – говорится в публикации.

Очевидцы запечатлели инцидент. На кадрах видно, как уфимка с коляской пытается пересечь проезжую часть, при этом мощный поток воды практически сбивает ее сног и сносит коляску, но женщина удерживает ребенка.

До этого в Ростове-на-Дону автомобиль подлетел в воздух из-за прорыва трубы. По словам водителя, он припарковал транспорт и ушел на рынок за продуктами, а когда вернулся, машину уже подбросил поток воды. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как автомобиль поднимает в воздух мощным потоком. В результате произошедшего у иномарки поцарапано крыло и фара.

Кроме того, в Хабаровском крае произошла стрельба из автомата на проезжей части.

Ранее сообщалось, что после ливня дети устроили заплыв на проезжей части, это попало на видео.