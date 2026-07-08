ДТП парализовало движение в сторону Петербурга

Авария с фурами затруднила проезд на М-11 в сторону Петербурга

В Ленинградской области авария затруднила проезд на трассе М-11 в сторону Санкт-Петербурга. Об этом сообщает Telegram-канал «78. Новости».

«По предварительным данным, на 596-м километре трассы столкнулись две фуры. Информации о пострадавших пока нет», – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, что в результате аварии большегрузы получили серьезные повреждения, при этом о состоянии водителей не сообщается.

До этого сообщалось о массовом ДТП в Москве, которое значительно затруднило проезд. Авария произошла вечером на 4 километре внешней стороны МКАД. На место прибыли оперативные службы города. В результате ДТП движение по внутренней стороне в сторону съезда 5А было затруднено на 5,5 километра. Проезд для машин осуществлялся по пяти полосам из шести. В Дептрансе водителям советовали учитывать ограничения при планировании поездки. О том, что проезд открыт стало известно 7 июля в 00:28 (мск).

Кроме того, в Омской области пассажирский автобус вылетел в кювет на трассе.

Ранее сообщалось, что ДТП парализовало МКАД.