Автобус с людьми разбился в Омской области

В Омской области автобус с людьми вылетел в кювет, есть пострадавшие

В Омской области пассажирский автобус вылетел в кювет на трассе. Об этом сообщает Telegram-канал «Омск с огоньком».

«В Азовском районе Омской области перевернулся пассажирский автобус «Газель», следовавший по маршруту Азово — Омск», – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, что общественный транспорт получил повреждения: у машин смят кузов. По данным канала, в момент ДТП в салоне автомобиля находились восемь человек, четверо из которых получили травмы.

До этого сообщалось о массовом ДТП в Москве, которое значительно затруднило проезд. Авария произошла вечером на 4 километре внешней стороны МКАД. На место прибыли оперативные службы города. В результате ДТП движение по внутренней стороне в сторону съезда 5А было затруднено на 5,5 километра. Проезд для машин осуществлялся по пяти полосам из шести. В Дептрансе водителям советовали учитывать ограничения при планировании поездки. О том, что проезд открыт стало известно 7 июля в 00:28 (мск).

Ранее ДТП парализовало МКАД.