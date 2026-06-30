ДТП парализовало МКАД

В Москве на МКАД движение транспорта серьезно затруднено из-за автомобильной аварии. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство «Москва».

«На внешней стороне 60км МКАД столкнулись три автомобиля. Четыре человека оказались в машине скорой помощи: по данным Агентства «Москва», одного зажало в машине», – говорится в публикации.

По данным паблика, прибывшие спасатели деблокировали человека из автомобиля. В настоящее время на данном участке МКАД четыре из пяти полос перекрыты.

До этого в Ростовской области водитель не успел выбраться из горящего большегруза, попавшего в ДТП. 44-летний водитель Scania с прицепом столкнулся со встречным грузовиком. Обе машины сразу же загорелись. Водитель Scania успел выбраться, а другой — сгорел в грузовике. На кадрах с места происшествия видно, что один из попавших в аварию автомобилей перевозил шины. На место прибыли пожарные, которые ликвидировали возгорание.

Кроме того, автомобиль с росгвардейцами разбился в ДТП в Подмосковье.

Ранее в Москве авария затруднила проезд по МСД.