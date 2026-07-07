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Сибиряк ударил знакомого ножом в сердце

В Новосибирске мужчина воткнул нож в сердце водителю из-за парковки
Global Look Press

В Новосибирске мужчина ударил ножом своего оппонента из-за конфликта на парковке. Об этом сообщает СУ СК России по Новосибирской области в своем Telegram-канале.

«Вечером 6 июля 2026 года обвиняемый и потерпевший находились на придомовой территории одного из многоквартирных домов в Заельцовском районе города Новосибирска. В ходе конфликта по незначительному поводу 48-летний фигурант по делу, взяв нож, умышленно нанес мужчине удар в жизненно важные органы», – говорится в публикации.

По данным канала, удар пришелся на грудную клетку. Травмы, которые нанес злоумышленник, оказались несовместимыми с жизнью. Правоохранители задержали мужчину и возбудили в его отношении уголовное дело. В ближайшее время будет направлено ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

До этого в Ставропольском крае женщина с ножом угрожала ребенку на велосипеде. Инцидент сняли на видео.

Ранее сообщалось, что сибиряк ножом порезал знакомую на парковке, и это попало на камеру.

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