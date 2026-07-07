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«Пожалуйста, не трогайте»: в Ставрополье женщина с ножом угрожала ребенку на велосипеде

112: в Ставрополе женщина с ножом угрожала ребенку на велосипеде и попала на видео

В Ставропольском крае женщина с ножом угрожала мальчику на велосипеде. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Все случилось вчера во дворе дома на улице 50 лет ВЛКСМ. Женщина вышла из подъезда, услышав шум на детской площадке. В руках у нее был кухонный нож. С криками «Вы задолбали! Вы просто задолбали!» она направилась к детям. Стала угрожать, что проколет колеса их велосипедов», – говорится в публикации.

На видео, снятом очевидцами, слышно, как ребенок просит не трогать его транспорт, при этом другие дети сообщают, что напишут заявление в полицию. Далее на записи видно, как нарушительница пытается убрать большой нож в сумку. По данным канала, региональный СК возбудил уголовное дело в отношении женщины. В настоящее время правоохранители устанавливают ее местонахождения.

До этого в Санкт-Петербурге пассажир автобуса избил пенсионера со слуховым аппаратом. Очевидцы сняли инцидент на камеру. На кадрах видно, как мужчина выходит из транспорта и начинает избивать человека. По словам прохожих, пенсионер потерял сознание и лишился слухового аппарата.

Ранее сообщалось, что сибиряк ножом порезал знакомую на парковке, и это попало на камеру.

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