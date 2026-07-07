Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Автомобили

В России могут запретить взыскания по ОСАГО свыше 400 тысяч рублей

Власти готовы запретить ремонт по ОСАГО дороже 400 тысяч рублей
Нина Зотина/РИА «Новости»

Законопроект, который вводит окончательный запрет на взыскания свыше 400 тысяч рублей по ОСАГО, не вызывает возражений со стороны государственных органов. Это подтверждается отзывами таких учреждений, как Банк России, Минфин и Минэкономразвития, пишут «Известия».

В настоящее время проект закона готовится ко второму чтению.

На текущий момент на рынке наблюдается практика, когда страховые компании через судебные разбирательства выплачивают суммы, значительно превышающие установленный законом предел по ОСАГО. Как пояснил старший вице-президент «АльфаСтрахования» Алексей Артамонов, в основном этим занимаются автоюристы, которые после ДТП покупают у пострадавших право требования к страховщику и затем добиваются крупных выплат через суд. Наиболее часто такие иски основываются на нарушениях сроков ремонта.

Согласно действующему законодательству, на восстановление автомобиля отводится 30 дней. Однако из-за проблем с поставками запчастей страховщики не всегда могут уложиться в этот срок. В результате суды все чаще выносят решения о выплатах, значительно превышающих лимит ответственности по ОСАГО.

Участники рынка полагают, что введение запрета на взыскания свыше 400 тысяч рублей и увеличение срока ремонта до 45 дней могут способствовать снижению числа судебных разбирательств и уменьшению нагрузки на страховые компании. В то же время автомобилистам следует учитывать, что сроки восстановления автомобилей в некоторых случаях могут превышать действующие нормы.

Ранее автовладельцев предупредили о возможных спорах по выплатам ОСАГО.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
В каких регионах России станет больше смерчей? Отвечает ученый
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!