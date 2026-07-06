Соцсети покорила уборочная машина из КНР, которая «прочесала» трассу на скорости 80 км/ч

В Китае завирусился ролик с коммунальщиком, убирающим дорогу на большой скорости

В Китае на видео попала работа коммунальной подметальной машины, которая очистила дорогу от мусора и пыли, двигаясь со скоростью 80 км/ч. Об этом сообщило индийское издание The Times of India.

По данным издания, видеозапись быстро распространилась в интернете и собрала тысячи комментариев. Пользователи обратили внимание как на необычный дизайн техники, так и на ее высокую эффективность.

Отмечается, что автором ролика стал представитель Министерства иностранных дел Китая, который также занимает должность заместителя генерального директора департамента по связям с общественностью, коммуникациям и публичной дипломатии.

До этого стало известно, какие китайские автомобили заняли лидирующие позиции в большинстве массовых сегментов китайского авторынка.

Ранее китайские автобренды установили исторический рекорд в Европе.