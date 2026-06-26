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Автомобили

Китайские автобренды установили исторический рекорд в Европе

Bloomberg: китайские автопроизводители захватили 11% европейского авторынка
Рамиль Ситдиков

Китайские автобренды достигли рекордной доли на европейском рынке: в мае 2026 года каждый десятый новый автомобиль, проданный в странах Европы, был китайским, сообщает Bloomberg.

По данным издания, ключевым драйвером роста стали гибридные и подключаемые гибридные автомобили, такие как кроссовер MG S9. В сегменте новых гибридов китайские бренды захватили почти четверть всех продаж. Спрос на полностью электрические модели из Китая также значительно вырос.

Европейские потребители все чаще выбирают китайские автомобили из-за их богатого оснащения и более доступной цены по сравнению с европейскими аналогами. Этот тренд создает серьезное давление на местных производителей, таких как Volkswagen, Stellantis и Renault, которые пока не могут предложить столь же выгодного сочетания цены и технологий в гибридном сегменте.

Рост рыночной доли Китая происходит на фоне продолжающихся дебатов в Евросоюзе о возможном введении дополнительных пошлин на импорт электромобилей из КНР для защиты местного автопрома. Однако, как показывают данные за май, спрос на китайские новинки продолжает уверенно расти, несмотря на политические и торговые барьеры.

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в России являются высокие ставки в банках. Эту причину назвали 63% респондентов.

Вторая причина – снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение спроса связано с ожиданием возвращения мировых автобрендов в Россию.

Ранее были названы главные автомобильные новинки лета 2026 года в России.

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