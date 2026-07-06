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Автомобили

«Ответил матом и угрожал»: задержали иркутянина, устроившего дебош на АЗС

В Иркутской области задержали дебошира, обматерившего полицейского на АЗС

В Иркутской области задержали водителя, который угрожал полицейскому на заправке. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Вчера ночью на АЗС в поселке Усть-Ордынский мужчина вел себя вызывающе и стал оскорблять других водителей. На крики дебошира обратил внимание патрульный, стоящий неподалеку, и сделал замечание», – говорится в публикации.

36-летний мужчина в ответ на действия сотрудника МВД начал нецензурно выражаться и угрожать ему физической расправой. Полицейский в ответ достал табельное оружие. Фигурант скрылся, но позднее вернулся и продолжил высказывать угрозы. В отношении него возбуждено уголовное дело по двум статьям.

До этого на Юбилейном микрорайоне Краснодара женщины подрались якобы из-за бензина. На кадрах, снятых очевидцами, видно, что драка двух водительниц происходит в очереди на АЗС. Одна автомобилистка пинает ногами другую девушку. Далее заметно, как подошедший мужчина разнимает нарушительниц.

Ранее сообщалось, что школьница подожгла заправку в Подмосковье.

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