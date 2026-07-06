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Видео: школьница подожгла заправку в Подмосковье

В Щелково на видео попало, как школьница подожгла АЗС

В городе Щелково Московской области полицейские установили личность школьницы, которая устроила поджог на заправке. Об этом сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Возгорание произошло вечером 19 июня. В результате выгорела заправочная колонка, пострадавших нет. По подозрению в совершении этого преступления полицейские задержали 16-летнюю москвичку и для дальнейшего разбирательства доставили ее в территориальный отдел полиции», – говорится в публикации.

Камера, установленная на заправочной станции, запечатлела инцидент. На кадрах заметно, как девушка подходит к колонке, поджигает ее и скрывается с места. По словам Ирины Волк, во время опроса нарушительница рассказала, что действовала под влиянием неизвестных злоумышленников, которые давали указания по мобильному телефону. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении подозреваемой.

Ранее сообщалось, что ребенок поджег заправку в Подмосковье.

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