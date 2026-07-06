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ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Автомобили

В МЧС рассказали о запасах топлива

Куренков: МЧС России обладает запасами топлива минимум на три месяца
Алексей Сухоруков/РИА Новости

У МЧС России достаточно запасов топлива на несколько месяцев. Об этом сообщил глава ведомства Александр Куренков, его цитирует РИА Новости.

«В системе МЧС созданы запасы топлива, что дает возможность функционировать в любой ситуации, независимо от ситуации на рынке. Минимум трехмесячные запасы у нас созданы и они продолжают пополняться», — сказал он.

4 июня президент РФ Владимир Путин подписал закон, направленный на стабилизацию ситуации с топливом на российском рынке и поддержку отечественных нефтеперерабатывающих предприятий. Согласно указу, правительство будет определять виды топлива, допущенные к обороту в стране.

Документом допускается смешение прямогонного бензина с иными компонентами для производства высокооктанового автомобильного бензина. При этом такой прямогонный бензин будет учитываться в объемах произведенного автомобильного бензина, а акциз — включаться в стоимость полученного таким образом автобензина.

На сбор документов, подтверждающих процесс смешения, и для получения вычета соответствующего акциза дается три месяца. При возврате покупателем такого бензина уплаченный акциз возмещаться не будет.

Ранее власти Калининграда сообщили о возобновлении продаж бензина и дизеля.

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