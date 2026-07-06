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Автомобили

В Подмосковье Hyundai протаранил пять машин

В Подмосковье Hyundai влетел в пять машин, есть пострадавшие
Госавтоинспекция Подмосковья

В подмосковном Наро-Фоминске произошла серьезная авария. Об этом сообщил Telegram-канал «ЧП Москва. Новости».

«На трассе М-3 Hyundai врезался в пять попутных машин, пострадали женщина и ребёнок 2023 года рождения», — говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, как шеренга из нескольких попавших в ДТП автомобилей затруднила движение. Также заметно, что машины получили серьезные повреждения: у них смяты кузова, разбиты бамперы и капоты, при этом в момент жесткого столкновения автомобильные детали разлетелись по дороге. На фото также видно, что на место аварии прибыли сотрудники ДПС, которые устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

До этого на Киевском шоссе произошло массовое ДТП с участием трех машин. Как можно судить по видео, один из автомобилей оказался практически полностью смятым. На место аварии выехали пожарные, экстренные службы и вертолет для эвакуации пострадавшего.

Ранее появилось видео момента массового ДТП с 17 авто под Нижним Новгородом.

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