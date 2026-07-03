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Появилось видео момента массового ДТП с 17 авто под Нижним Новгородом

На видео попал момент массового ДТП с 17 автомобилями под Нижним Новгородом
МЧС России

Кадры жесткого столкновения автомобилей в Нижнем Новгороде опубликовал Telegram-канал «ДТП Нижний Новгород новости».

Массовая авария произошла утром 30 июня 2026 года на трассе Ряжск — Касимов — Муром — Нижний Новгород, в районе деревни Ольгино. На размещенных в сети кадрах видно, что в момент столкновения детали машин разлетелись по дороге, при этом сами автомобили получили серьезные повреждения.

В результате ДТП четыре человека, в том числе двое детей, получили травмы.

До этого в Каменске-Уральском произошло фатальное ДТП с участием Infiniti и отечественной «десятки». В результате аварии Lada разорвало переднюю часть кабины, а ее пассажиры получили травмы, несовместимые с жизнью. Местные жители рассказали о том, что пассажирами этой машины были трое мужчин и жена одного из них.

Ранее три человека получили тяжелые травмы в массовом ДТП на МКАД.

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