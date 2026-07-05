Жесткое ДТП произошло на Киевском шоссе, на месте три реанимобиля и вертолет

На Киевском шоссе произошла серьезная авария. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва 24».

«Столкнулись три автомобиля, у одной из машин серьезные повреждения. На место прибыли экстренные службы, пожарные и вертолет санитарной авиации», – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, что в настоящее время спасатели оказывают всю необходимую помощь, а сотрудники правоохранительных органов устанавливают все причины и обстоятельства. По данным канала, одного пострадавшего эвакуируют на вертолете.

До этого в Карелии Lada с людьми опрокинулась в серьезной аварии. На размещенных в сети кадрах видно, что машина получила серьезные повреждения, при этом в момент аварии автомобильные детали разлетелись по сторонам. На фото заметно, что у транспорта полностью смят и разбит кузов, крыша, треснуты стекла. На месте ДТП собрались люди. В результате произошедшего водитель Lada получил травмы, несовместимые с жизнью, его 17-летний пассажир не пострадал. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту произошедшего и устанавливают все обстоятельства аварии.

Ранее рейсовый автобус разбился в Воронежской области, 12 человек в больнице.