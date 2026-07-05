Связи не было, лифт не работал: россиянку заблокировали на затопленной парковке

В Ленинградской области водительница оказалась заперта на подземной парковке, заполняющейся водой. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Екатерина рассказала «Базе», что вчера решила переставить машину в ЖК «Мурино-Клаб», когда шел сильный ливень. Спустившись, девушка оказалась в воде, но выйти из холла она не смогла — двери перешли в аварийный режим и заблокировались, лифт внезапно перестал работать, а связи в помещении не было. Вода тем временем продолжала затекать внутрь через входные двери», – говорится в публикации.

По данным канала, через час водительницу нашли охранники и помогли ей выбраться. Позже на парковке откачали воду. По словам девушки, она сильно замерзла и промокла.

До этого на Юбилейном микрорайоне Краснодара женщины подрались якобы из-за бензина. На кадрах, снятых очевидцами, видно, что драка двух водительниц происходит в очереди на АЗС. Одна автомобилистка пинает ногами другую девушку. Далее заметно, как подошедший мужчина разнимает нарушительниц.

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