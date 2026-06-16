«Мне плохо»: у челябинки случилась истерика из-за утонувшей машины

В Челябинске у водительницы случилась истерика из-за утонувшего легкового автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

«Видео прислал подписчик АЧН. Мужчина оценивал последствия стихии, когда услышал женский плач. Автоледи застряла посреди гигантской лужи и не могла сдвинуть легковушку с места. Вода затопила салон. Подписчик помог ей вытолкать авто на парковку, от которой правда осталось одно название», – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, что вода практически полностью затопила машину. При этом слышно, как автор видео разговаривает с женщиной, которая плачет. Водительница предупреждает, что ей плохо. На записи также заметно, что в результате затопления повреждения получили и другие автомобили.

По данным канала, сильные ливни прошли в воскресенье 14 июня. После дождей затопило улицы Братьев Кашириных, Молодогвардейцев, Куйбышева, а также Комсомольский проспект.

Ранее последние секунды жизни байкера попали на камеру.