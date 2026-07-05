«У него бешенство»: медведь пытался разбить Toyota с людьми, и это попало на камеру

В Якутске медвежонок лапой ударил по стеклу Toyota. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«Мамочки, Леш, может мы не будем так близко подъезжать? Это медвежонок, да. Он глупый? А может у него бешенство, почему он прям к нам идет? Вообще я в шоке, смотри, прям рядом с нами. Леша, он прям сейчас подойдет к окну, нам надо уезжать, наверное», – сказала пассажирка.

Далее на записи заметно, как водитель пытается открыть окно, но женщина пугается. Тогда медведь подходит к автомобилю и лапой ударяет по стеклу, в этот момент пассажирка начинает кричать.

До этого на трассе в Байкальске Иркутской области медведь вышел на трассу. Автомобилисты запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, что медведь стоит на траве возле проезжей части, при этом автомобиль не пугает хищника. Авторы Telegram-канала напомнили, что людям нельзя кормить диких животных, поскольку тогда звери перестают самостоятельно добывать пищу, что может быть опасно.

Ранее на трассе Сахалина заметили медвежат-сирот.