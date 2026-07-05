Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВзрыв в Монако
Автомобили

«У него бешенство»: медведь пытался разбить Toyota с людьми, и это попало на камеру

В Якутске на видео попало, как медвежонок лапой ударил по стеклу Toyota
Telegram-канал «SHOT»

В Якутске медвежонок лапой ударил по стеклу Toyota. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«Мамочки, Леш, может мы не будем так близко подъезжать? Это медвежонок, да. Он глупый? А может у него бешенство, почему он прям к нам идет? Вообще я в шоке, смотри, прям рядом с нами. Леша, он прям сейчас подойдет к окну, нам надо уезжать, наверное», – сказала пассажирка.

Далее на записи заметно, как водитель пытается открыть окно, но женщина пугается. Тогда медведь подходит к автомобилю и лапой ударяет по стеклу, в этот момент пассажирка начинает кричать.

До этого на трассе в Байкальске Иркутской области медведь вышел на трассу. Автомобилисты запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, что медведь стоит на траве возле проезжей части, при этом автомобиль не пугает хищника. Авторы Telegram-канала напомнили, что людям нельзя кормить диких животных, поскольку тогда звери перестают самостоятельно добывать пищу, что может быть опасно.

Ранее на трассе Сахалина заметили медвежат-сирот.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как уволить сотрудника на испытательном сроке, чтобы не встретиться в суде
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!