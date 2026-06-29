Очень грустные глаза: на трассе Сахалина заметили медвежат-сирот

На Сахалине медвежата двое суток ждут мать на трассе. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Двух малышей с очень грустными глазами заметили в 10 км от поселка Ноглики еще в выходные. Они сидят у отбойника и не уходят — надеются, что добрые люди угостят их едой. На вид косолапым около года. Медведицу за все это время никто так и не видел», – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах заметно, что хищников не пугает люди и автомобили.

До этого на трассе в Байкальске Иркутской области медведь вышел на трассу. Автомобилисты запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, что медведь стоит на траве возле проезжей части, при этом автомобиль не пугает хищника. Авторы Telegram-канала напомнили, что людям нельзя кормить диких животных, поскольку тогда звери перестают самостоятельно добывать пищу, что может быть опасно.

Кроме того, в Иркутской области медведи пробежали по проезжей части. Кадры появились в сети.

Ранее водитель пытался спасти хищника на обочине дороги.