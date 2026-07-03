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Автомобили

В центре Москвы машина скорой помощи перевернулась после ДТП

Машина скорой помощи перевернулась в результате ДТП с авто в центре Москвы

Машина скорой помощи столкнулась с двумя легковыми автомобилями и перевернулась в центре Москвы. Об этом сообщают Telegram-каналы Baza и «Осторожно, Москва».

По их информации, ДТП произошло на пересечении Большой Лубянки и Рождественского бульвара. Очевидцы заявили, что машину скорой не пропустили на перекрестке — после столкновения она опрокинулась.

Как пишет Baza, в результате аварии пострадали два человека, им оказывают медицинскую помощь. Экстренные службы работают на месте ДТП.

3 июля на МКАД массовое ДТП затруднило проезд для автомобилей.

В этот же день на юго-западе Москвы пьяный мигрант устроил ДТП на угнанном автомобиле. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как грузовик врезается в остановившиеся машины.

7 июня на юге Москвы машина ГИБДД опрокинулась в аварии. Авария произошла на пересечении проспекта Андропова и улицы Новинки. Там столкнулись два автомобиля, один из которых — служебный.

Ранее в Москве автобус с пассажирами влетел в легковушку.

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