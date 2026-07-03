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Видео: пьяный мигрант устроил аварию на юго-западе Москвы

В Москве на видео сняли, как пьяный мигрант устроил ДТП на угнанном авто

На юго-западе Москвы мужчина устроил ДТП на угнанном автомобиле. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство «Москва».

«В Коньково пьяный молодой человек угнал «Газель», в которой в замке зажигания остались ключи. На светофоре он устроил ДТП, после которого скрылся», – говорится в публикации.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как грузовик врезается в остановившиеся машины. По данным канала, в момент аварии за рулем находился мигрант, которые приехал в Россию на учебу. После обращения владельца грузовика в полицию, сотрудники установили местонахождения транспорта: машина была в Ясенево, а сам угонщик – в общежитии на улице Миклухо-Маклая.

До этого в Каменске-Уральском произошло фатальное ДТП с участием Infiniti и отечественной «десятки». В результате аварии Lada разорвало переднюю часть кабины, а ее пассажиры получили травмы, несовместимые с жизнью. Местные жители рассказали о том, что пассажирами этой машины были трое мужчин и жена одного из них.

Также в Ленинградской области мотоциклисту оторвало ногу при столкновении с внедорожником в Комарово. На размещенных в сети кадрах слышно, как мужчина кричит от боли, при этом очевидцы оказывают пострадавшему первую помощь.

Ранее последние секунды жизни пассажиров Lada попали на видео.

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